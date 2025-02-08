ديربي العاصمة.. التعادل بلا أهداف في لقاء الشرطة والزوراء

2025-02-08 22:25:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق الشرطة من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الزوراء يوم السبت عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 36 بالمركز الاول مؤقتاً بانتظار نتيجة مباراة زاخو والقاسم غداً، بينما رفع الشرطة رصيده للنقطة 35 بالمركز الثالث.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها اعتزال الحارس الدولي محمد كاصد الذي سبق وان مثل المنتخب الوطني وناديي الشرطة والزوراء في مواسم سابقة.