حريق "كبير" في بناية تابعة للشركة المنفذة لملعب الناصرية الأولمبي

2025-02-08 22:25:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء يوم السبت، باندلاع حريق كبير في بنايةكرفانية قيد الإنشاء تابعة للشركة المنفذة لملعب الناصرية الأولمبي في منطقة آل زيرجشمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادثوقامت بإخماد النيران"، مبيناً أن "الحريق أدى إلى أضرار مادية فقط".

وأشار إلى أن "سبب الحريق كان نتيجة احتراق أعشاب وقصب ثم امتد إلىالبناية".