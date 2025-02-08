2025-02-08 22:25:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في كركوك، يوم السبت، بإطلاق سراح "أولمعتقل" وفق قانون العفو العام، حيث جرى قبول طلب تقدم به محاميه، فيما أكد أنالسجناء في "سوسى" و"جمجمال" الاتحاديين، مشمولون بقانونالعفو لمن ينطبق عليه ذلك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة استئنافكركوك باشرت أول أمس (الخميس) بالنظر بالمشمولين بقانون العفو وتمكنت من إصدار أولقرار بذلك بحق مسجون محكوم بجناية سرقة وعليه حكم 10 سنوات، وعند تقديم محاميالمتهم بطلب إلى القاضي والنظر في قضيته ومطابقتها لتعليمات القضاء، تم قبول شمولهبالقانون وأفرج عنه اليوم، بعد إكمال الإجراءات الخاصة به".

وأضاف المصدر، أن "سجناء سجن سوسى وسجن جمجمالالاتحاديين، من أهالي كركوك الذين يقضون محكموميتهم في هذين السجنين وكذلك باقالسجون الاتحادية مشمولون بقانون العفو العام".

وأوضح أن "أهم ثلاث جرائم مشمولة بقانون العفوالعام، هي الاشخاص الذين صدر بحقهم احكام بسبب (المخبر السري)، والذين تم انتزاعالاعترافات منهم بالإكراه أو بالتعذيب وهم فعلا لم يرتكبوا اي جرم، والمخدرات سواءكان تعاطٍ أو تجارة لمن كان يحمل معه 50 غراماً فما دون".

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميسالماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرهامجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطةقضائية في البلاد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراًولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقاراتالمقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسيةسنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثانيالماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديلقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمودالمشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءاتالدستورية.