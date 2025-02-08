2025-02-08 22:27:04 - المصدر: ايشان

على عكس “الحقد” الذي كانت تحمله أمريكا ضد الطرف الشيعي الأقوى في لبنان، حين كانت تريد إبعاده عن الحكومة اللبنانية، لم تمر التشكيلة الجديدة برئاسة نواف سلام، قبل أن تضم عدداً من وزراء الثنائي الشيعي. التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة، ضمّت خمسة وزراء من الثنائي الشيعي، وهم كل من وزيري الصحة، ركان ناصر الدين، والعمل، محمد […]

ظهرت المقالة عبر خمسة وزراء.. الثنائي الشيعي “ينتصر” على مساعي أمريكا لإبعاده عن حكومة نواف سلام أولاً على ايشان.



