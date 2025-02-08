السيد الحكيم يستقبل مجلس محافظة بغداد يتقدمهم رئيسه المنتخب عمار الحمداني

2025-02-08 23:20:09 - المصدر: الفرات نيوز

استقبلنا مساءَ اليوم مجلسَ محافظة بغداد، يتقدمهم رئيسُه المنتخب الأستاذ عمار الحمداني، وباركنا له ثقةَ مجلس المحافظة، ودعونا لتكاتف الجميع وعدم استبعاد أيٍّ من الأطراف في المجلس من أجل إنجاح مهمته في تقديم الخدمات للمواطن البغدادي.

دعونا أيضًا إلى الأداء التكاملي لمجلس المحافظة والمحافظ في بغداد، إضافةً إلى أمانة بغداد وباقي مؤسسات الدولة، وأكدنا على أهمية الخدمات باعتبارها على رأس أولويات المواطن وتوجهات الحكومة، كما شددنا على الابتعاد عن التدافع والصراعات السياسية لما لها من أثر سلبي على عمل الحكومات وعلى شكل النظام الفيدرالي في العراق.

كما دعونا إلى الاهتمام بالأطراف من القرى والنواحي، والمواءمة بين المشاريع الإستراتيجية والمشاريع الخدمية الآنية، لما لها من دور في إدامة الثقة بين المواطن والمؤسسات التنفيذية.