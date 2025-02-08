العراق والمغرب يلغيان تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية

2025-02-08 23:20:09 - المصدر: الفرات نيوز

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم السبت الموافق 8 شباط 2025، مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين، وذلك في مقر وزارة الخارجية المغربية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد السيد فؤاد حسين أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة المغربية، مشدداً على أهمية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين لتسهيل التنقل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. كما أشاد بخطوة افتتاح السفارة المغربية في بغداد، معتبراً إياها تطوراً مهماً في مسار العلاقات الثنائية.

وأشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين العراق والمغرب، موضحاً أن العراق كان من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة المغربية عند تأسيسها. كما أكد أن جدول زيارته إلى المغرب تضمن برنامجاً مكثفاً ، شمل بحث ملفات متعددة المجالات، مشيراً إلى دعم العراق لوحدة الأراضي المغربية وسياسات المملكة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والتجارية، حيث تم استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في المنطقة. وأكد السيد فؤاد حسين خطورة الطروحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من غزة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق مع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد الوزير ناصر بوريطة أن زيارة السيد فؤاد حسين تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع إعادة فتح السفارات، وهو ما يعكس عمق الروابط بين العراق والمغرب. كما شدد على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وفي ختام المؤتمر، هنأ السيد بوريطة العراق على ما حققه من استقرار وتنمية، مؤكداً أن العراق يُعد دولة محورية وفاعلة في القضايا العربية، وأن القمة العربية المقبلة ستكون تتويجًا لجهوده الدبلوماسية في تعزيز العمل العربي المشترك.