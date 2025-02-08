سيارة فوق موقع أثري.. دهوك تقاضي شركة "لكزس" بسبب إعلان

2025-02-08 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة آثار دهوك، الدكتور بيكس بريفكاني، يوم السبت،تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام في محكمتي دهوك وشيخان ضد شركة "لكزس".

وقامت شركة لكزس بتصوير إعلان تجاري تضمن إدخال إحدى سياراتها الجديدةلغرض الدعاية بشكل غير قانوني إلى موقع أثري في قضاء شيخان.

وأوضح بريفكاني لوكالة شفق نيوز، أن السيارة تم إدخالها إلى موقع قنطرةجروانة، الذي يعد من أهم المواقع الأثرية في المنطقة، حيث عبرت فوق السياج دون الحصولعلى إذن رسمي من دائرة الآثار، مما تسبب في أضرار جسيمة للموقع.

وأكد مدير دائرة الآثار، أن قانون الآثار في إقليم كوردستان يفرض عقوباتصارمة على مثل هذه الانتهاكات، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبحق الشركة لضمان حماية الإرث الثقافي والتاريخي للمنطقة.