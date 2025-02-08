طقس.. التعليم العالي الكوردستانية تمنح صلاحية تعليق الدوام لرؤساء الجامعات

2025-02-08 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، منح صلاحية تعطيل الدوام الرسمي لرؤساء الجامعات في الإقليم.

وذكر الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استنادًا إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية والهزات الأرضية في الإقليم، وبسبب الظروف الجوية غير المستقرة، وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة في مختلف مناطق كوردستان، و حرصًا على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، فقد تقرر منح رؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة صلاحية تعليق الدوام الرسمي عند الضرورة".

وأوضحت الوزارة أن "هذا القرار صدر بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد قادر، مع متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية في مختلف مناطق الإقليم، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم؛ قررت محافظة السليمانية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.