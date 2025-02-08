وزير الداخلية يصدر توجيهات لمراكز الشرطة في بغداد

2025-02-08 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات لمراكز الشرطة في بغداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة احتياجاتهم.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "للاطلاع على سير العمل في مراكز الشرطة ببغداد، أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مساء اليوم السبت، جولة ميدانية شملت زيارة مركزي شرطة المنصور والمأمون، فضلاً عن زيارة عدد من أقسام هذه المفاصل ضمن قاطع قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ."وأضاف، أن "الوزير التقى بمجموعة من الضباط والمنتسبين، ووجه بجملة من التوصيات المهمة التي تسهم في نجاح العمل الأمني والخدمي، مشدداً على الالتزام بالضوابط والسياقات المعتمدة. "و أكد الوزير ، بحسب البيان، "على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسهر على راحتهم وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم".واستمع الى "شرح موجز عن آخر الواجبات التي تم تنفيذها، فضلاً عن مراجعة الخطط الأمنية لضمان ديمومة إنجاح المهام الموكلة إليهم".