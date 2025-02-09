بغداد.. افتتاح أكبر صالة سينما في العراق (صور)

2025-02-09 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، مساء اليوم السبت،أكبر صالة للسينما على مستوى العراق (صالة ماكس) في مول الجادرية بالعاصمة بغداد، بحضوررسمي ودبلوماسي وفني كبير.

وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ فقدعبر المبرقع في كلمة له عن تطلعه لعودة السينما العراقية من جديد إلى زهوها، مبيناًأن هذه الصالات ستسهل المسار الذي اختارته الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء محمدشياع السوداني الذي دعم السينمائيين والفنانين بشكل كبير.

وبارك الوزير للقائمين على الصالة، والتي ستكون بالتأكيد مهمة لتطوير السينمافي العراق، ووجود مثل هكذا مؤسسات ثقافية وسينمائية دليل على عافية البلد ومؤشر منمؤشرات الاستقرار والتطور، متمنياً من أصحاب صالات السينما أن يسهموا في تطوير ودعمالجهود التي تبذلها المؤسسات الشبابية والثقافية والفنية بهذا الشأن.

وبين أن الوزارة قبل سنتين أسست المدرسة التخصصية الرقمية لصناعة المحتوىالشبابي الهادف، كما أطلقنا مجموعة من الورش لصناعة الأفلام شملت عدداً من المحافظات،وكانت النتيجة مهمة وأظهرت لنا مجموعة من المواهب الفنية الكبيرة للشباب والشابات،مشيرا إلى أن هذه الورش أنتجت لنا لحد الآن اثني عشر فيلماً، وبعض الشباب أنتجوا أفلامهمبأنفسهم، والتي ستعرض في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، وفق ما جاءفي البيان.