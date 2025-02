2025-02-09 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تدور معركة كسر عظم بين «صقور السنة» و»يمين الإطار التنسيقي» على خلفية أزمة المحكمة الاتحادية و»العفو العام» الأخيرة. المحاكم في البلاد، يُفترض - بحسب ما يُتداول في الإعلام - أنها ضربت قرار «الاتحادية» بشأن قانون العفو العام عرض الحائط. وبعد بيان مطوّل من مجلس القضاء، نقض فيه قرار «الاتحادية» بشأن إيقاف «سلة […]

