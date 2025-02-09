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«اليمين الشيعي» بمواجهة «الملأ السُني».. من يربح معركة العفو العام؟

«اليمين الشيعي» بمواجهة «الملأ السُني».. من يربح معركة العفو العام؟
«اليمين الشيعي» بمواجهة «الملأ السُني».. من يربح معركة العفو العام؟
2025-02-09 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تدور معركة كسر عظم بين «صقور السنة» و»يمين الإطار التنسيقي» على خلفية أزمة المحكمة الاتحادية و»العفو العام» الأخيرة. المحاكم في البلاد، يُفترض - بحسب ما يُتداول في الإعلام - أنها ضربت قرار «الاتحادية» بشأن قانون العفو العام عرض الحائط. وبعد بيان مطوّل من مجلس القضاء، نقض فيه قرار «الاتحادية» بشأن إيقاف «سلة […]

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