2025-02-09 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة / المدى كشفت منظمات حقوقية معنية بشؤون المرأة في محافظة السليمانية، أمس السبت، عن تزايد معدلات جرائم قتل النساء في ظل غياب الردع القانوني وإفلات الجناة من العقاب. وقالت الناشطة شده بشدر، التي مثلت المنظمات النسوية، خلال مؤتمر صحفي، إن "إقليم كوردستان سجل 48 حالة قتل للنساء خلال العام 2024، فيما سُجّلت 8 […]

The post منظمات حقوقية تقرع ناقوس الخطر بتصاعد معدلات قتل النساء في إقليم كردستان appeared first on جريدة المدى.