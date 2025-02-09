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احتياطي الدولار سيبقى فوق 100 مليار من 2025 إلى 2028

احتياطي الدولار سيبقى فوق 100 مليار من 2025 إلى 2028
احتياطي الدولار سيبقى فوق 100 مليار من 2025 إلى 2028
2025-02-09 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد ذكر مؤشر مؤسسة S&P غلوبال الأميركية للتصنيف الاقتصادي الدولي بان تصنيفات العراق الائتمانية للعملة المحلية والصعبة على المدى الطويل وقصير الاجل ستبقى مستقرة عند (B-ماينص وB) على التوالي وذلك على الرغم من افتقار البلد لتنوع اقتصادي، مؤكدا بان معدلات صادرات النفط ستدعم احتياطيات التبادل الخارجي من العملة الصعبة عند معدل […]

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