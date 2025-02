احتياطي الدولار سيبقى فوق 100 مليار من 2025 إلى 2028

2025-02-09 00:50:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد ذكر مؤشر مؤسسة S&P غلوبال الأميركية للتصنيف الاقتصادي الدولي بان تصنيفات العراق الائتمانية للعملة المحلية والصعبة على المدى الطويل وقصير الاجل ستبقى مستقرة عند (B-ماينص وB) على التوالي وذلك على الرغم من افتقار البلد لتنوع اقتصادي، مؤكدا بان معدلات صادرات النفط ستدعم احتياطيات التبادل الخارجي من العملة الصعبة عند معدل […]

