2025-02-09 01:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل عدة حوادث، بينها حالة وفاة وإصابة عاملٍ من الجنسية الإيرانية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنّ شاباً في العشرينيات من عمره (طالب)، توفي نتيجة تعرّضه لحادث دهسٍ شمال مدينة الناصرية بواسطة عجلة نوع "ستاركس"، حيث جرى نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أنّ مواطناً إيرانياً يعمل في البناء بأحد المنازل جنوبيَّ الناصرية، تعرض لإصاباتٍ خطرة شملت كسوراً في اليد والقدم والرأس، إثر سقوطه أثناء العمل، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع المصدر أن شاباً آخر في العشرينيات أقدم على محاولة الانتحار حرقاً بمادة البنزين في قضاء البطحاء غرب الناصرية، نتيجة معاناته من حالة نفسية؛ وقد أُصيب بحروقٍ خطيرة ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.