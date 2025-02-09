تسجيل هزة أرضية قرب حلبجة
2025-02-09 01:45:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية في محافظة حلبجة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء السبت جنوب غرب حلبجة بلغت قوتها (3,1 )درجات".
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية في محافظة حلبجة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء السبت جنوب غرب حلبجة بلغت قوتها (3,1 )درجات".