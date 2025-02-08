الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
الرئيسية
›
قناة الشرقية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | الحصاد الاخباري | 08-02-2025
فيديو | الحصاد الاخباري | 08-02-2025
نسخ الرابط
2025-02-09 03:00:02 - المصدر: قناة الشرقية
موضوعات ذات صلة
فيديو | انتشال أجزاء من حطام مروحية بلاك هوك من نهر بوتوماك لفحصها
فيديو | الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيسها يتعهد بإعادة الثقة
فيديو | هل تدفع إسرائيل غزة إلى حرب جديدة؟ | #غرفة_الأخبار
فيديو | تعرف على الأسرى ذوي المؤبدات الذين شملتهم الدفعة الخامسة من التبادل
فيديو | حكومة نواف سلام تبصر النور بعد شهر من تكليفه.. أبرز التحديات والأولويات
فيديو | كيف سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم؟
فيديو | فحص الهرمونات بالهاتف المحمول
فيديو | مواطن: منطقة العامرية جميلة بأهلها وناسها وتعكس روح الحياة لجانب الكرخ