مبابي يلاحق ديمبلي في قائمة أوروبية مميزة

2025-02-09 08:35:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

نجح الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، في هز شباك أتلتيكو مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحل أتلتيكو مدريد، ضيفا ثقيلا على جاره ريال مدريد، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي سجل أكثر من مواطنه مبابي، بين لاعبي فرق الدوريات الخمس الكبرى، بجميع المسابقات خلال 2025.

وسجل ديمبلي 13 هدفا خلال العام الجاري، مقابل 9 أهداف في جعبة الثنائي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وماتيو ريتجي مهاجم أتالانتا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد.