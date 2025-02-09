تشابي الونسو يسجل رقما تاريخيا في البوندسليغا

2025-02-09 08:35:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

واجه باير ليفركوزن فريق فولفسبورغ خارج أرضه في الجولة 21 من الدوري الألماني. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، لكنها أصبحت تاريخية لمدرب باير، تشابي ألونسو.

وتحت إشراف المدرب الإسباني، ظلّ باير بلا هزيمة في 27 مباراة متتالية خارج أرضه في الدوري الألماني. وهذا الإنجاز هو رقم قياسي للمدربين في المسابقة، وكان أودو لاتيك أول من وصل إلى إنجاز مماثل.

وكانت آخر هزيمة لباير خارج أرضه في الدوري الألماني في الجولة الأخيرة من موسم 2022/23، عندما خسر أمام بوخوم.

وبهذه النتيجة قدم فولفسبورغ خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ لتوسيع فارق الصدارة.