حكومة اقليم كوردستان تهنئ لبنان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وتعرض المساعدة

2025-02-09 09:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، لبنان بمناسبة تشكيل حكومتها الجديدة.

وكتب مسرور بارزاني في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، إنه "نبارك للبنان، قيادةً وشعباً، بمناسبة الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة القاضي نواف سلام".

وأضاف "نتمنى للحكومة كل التوفيق في مهامها، والنجاح في مساعيها لما فيه خير لبنان وتقدمه، وبلوغ تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والازدهار، مردفا بالقول، إن "حكومة إقليم كوردستان مستعدة للمساعدة".

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، أمس السبت، تشكيل حكومة جديدة تتألف من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف "حزب الله" إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.