طقس العراق.. أمطار رعدية حتى الخميس المقبل

2025-02-09 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار حتى الخميس المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، أما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة أحياناً في أقسامها الغربية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر(5-7)كم".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الإثنين في بغداد والديوانية والمثنى 17، أربيل ونينوى وكركوك وصلاح الدين 12، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وديالى 16، البصرة 18".

وأشار إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً في الوسطى والجنوبية عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى يكون الطقس غائماً، ويكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ولفت إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية تكون رعدية أحياناً، درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية من البلاد، (8-10)كم وفي المطر (5-7)كم".

وبين أن "الحالة الجوية ليوم الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع هطول أمطار متفرقة، درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم وفي المطر (5-7)كم".