المنافذ تضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي
2025-02-09 09:50:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
أعلنت هيئة المنافذ، اليوم الاحد، ضبط أدوية بشرية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي .
وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، أجهزة اتصال موبايل مع لابتوب)، مخبأة خلف مواد متنوعه، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، معدة للتهريب .
وبينت الهيئة أنه"تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص" .
أعلنت هيئة المنافذ، اليوم الاحد، ضبط أدوية بشرية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي .
وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، أجهزة اتصال موبايل مع لابتوب)، مخبأة خلف مواد متنوعه، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، معدة للتهريب .
وبينت الهيئة أنه"تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص" .