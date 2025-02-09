المنافذ تضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي

2025-02-09 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت هيئة المنافذ، اليوم الاحد، ضبط أدوية بشرية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي .وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن" مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، أجهزة اتصال موبايل مع لابتوب)، مخبأة خلف مواد متنوعه، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة، معدة للتهريب .وبينت الهيئة أنه"تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص" .



