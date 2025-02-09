شلل شبه تام بحركة العجلات في اغلب شوارع بغداد

2025-02-09 10:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد (9 شباط 2025)، زخما مرورياً شديداً، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر المثنى مزدحم

جسر الائمة مغلق الأغراض الصيانة

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

مجسّر اليرموك مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع النضال مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة