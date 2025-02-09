أسعار الذهب تستمر في الارتفاع بأسواق العراق المحلية: 603 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21

2025-02-09 11:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، وسط استمراره بالارتفاع.

وسجل سعر أونصة الذهب 2861 دولارا، بينما سجل سعر المثقال عيار 21 بـ 603 الف دينار عراقي، وسجلت باقي أسعار البيع للمعدن الأصفر وفق التالي:

مثقال عیار 18 بـــ 517 الف دینار

مثقال عیار 22 بــ 630 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 688 الف دینار



