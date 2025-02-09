ضبط ثلاث حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2025-02-09 11:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، من ضبط ثلاث حاويات خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب .

وذكر بيان لـ المديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد التحري والبحث تم العثور على حاويات تحتوي أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، أجهزة اتصال، موبايل مع لابتوب، مخبأة خلف مواد متنوعه، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزة، ومعدة للتهريب".

وبحسب البيان: "جرى، تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص".