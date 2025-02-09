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› فيديو | خامنئي يهدد أمريكا ويكشف استعداد إيران
فيديو | خامنئي يهدد أمريكا ويكشف استعداد إيران
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2025-02-09 12:00:01 - المصدر: قناة التغيير
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