اعتقال مراهق يقوم بعمل طائفي أمام جامع "أبو حنيفة" في بغداد

2025-02-09 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، مراهقاً يقوم بعمل طائفي أمام جامع "أبو حنيفة النعمان" في منطقة بالأعظمية بالعاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة ألقت القبض على شخص تولد 2009 متلبساً بالجرم المشهود وهو يقوم بتصوير مقطع فيديو بالقرب من جامع (ابو حنيفة النعمان) ويتجاوز على الجامع بألفاظ ونعرات طائفية".

وأضاف المصدر، أن "الشخص أودع التوقيف"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.