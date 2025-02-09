صحة كربلاء المقدسة تكشف تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2025-02-09 12:05:07 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة ـ واع ـ عباس الرحيمي

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان، فيما اشارت الى ان أكثر من 20 ألف منتسب سيشاركون في تقديم الخدمات للزائرين.

وقال مدير عام الدائرة، صباح الموسوي، في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة ستنفذ قبل موعد الزيارة بثلاثة أيام، وفقاً لتوجيهات وزير الصحة صالح الحسناوي، ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي".

وأوضح، أن "الخطة تشمل توزيع 101 عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة وعلى الطرق الخارجية، إلى جانب تهيئة 8 مستشفيات حكومية، وفتح مفرزة طبية في مركز السيدة زينب الكبرى الجراحي التخصصي".

وأضاف، أن "الدائرة جهزت 20 فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين، إضافة إلى متابعة مشاريع المياه الحكومية والأهلية، وفحص المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأشار، إلى أنه "سيتم فتح صالات طوارئ في المراكز الصحية بالعباسية الشرقية والغربية وباب بغداد، فضلاً عن مركز طوارئ العلوية في حي الغدير، وطوارئ المركز الصحي في عون بن عبد الله، مع تجهيزها بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية".

ولفت إلى أن "خطة الطوارئ، وللعام السادس على التوالي، تركز على تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمواجهة الأمراض الانتقالية، مع حث المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم".

وبيّن، أن "أكثر من 20 ألف منتسب، سيشاركون في تقديم الخدمات للزائرين، مع تجهيز 20 فرقة للاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة، فيما ستكون مختبرات الصحة العامة والمؤسسات الصحية في حالة إنذار خلال تنفيذ الخطة الصحية".

وأكد، أن "وزارة الصحة والحكومة المحلية في كربلاء المقدسة أبدت استعدادها لتقديم الدعم والإسناد الطبي لإنجاح الخطة الصحية للزيارة المباركة".