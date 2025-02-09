وزير الكهرباء: خطة لزيادة 10 آلاف ميغا واط لمنظومة الطاقة

2025-02-09 13:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن خطة لزيادة 10 آلاف ميغاواط جديدة لمنظومة الطاقة، فيما أشار الى قرب التوقيع مع جنرال إلكتريك لتأهيل محطة المنصورية. وقال الوزير في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إنه لدينا عقود مستمرة موقعة مع جنرال إلكتريك وسيمنز لصيانة الوحدات سنوياً، والآن في القريب العاجل سوف نوقع لصالح محطة المنصورية مع شركة جنرال إلكتريك 750 ميغا واط، ونحن في طور دراسة متكاملة لـ 24 ألف ميغا واط. وأشار الى أن هناك 10 آلاف ميغا واط قيد الدراسة، وهناك تحديان تواجهنا، الأول الوقود والثاني التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هكذا مشاريع كبيرة، ونعمل كحكومة مع المستشارين الحكوميين وفريق من وزارة التخطيط والمالية لإيجاد آلية مناسبة لتمويل هذه المشاريع. وأضاف أن إنتاجنا الحالي مع اكتمال الصيانة وعودة الغاز الطبيعي سيكون 27 ألف ميغا واط، أما الفعلي الحالي فهو 17 ألف ميغا واط بسبب فقدان الغاز المستورد، مبيناً أن الطلب الذي نحتاجه بحدود 32 الى 35 ألف ميغا واط. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام