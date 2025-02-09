ميسان.. سجن زعيم عصابة مسلحة واعتقال خمسيني اغتصب فتاة قاصر

2025-02-09 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأحد، ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان أقدم على تنفيذ ثلاث عمليات في محافظة ميسان عام 2022.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدان أقدم على تكوين عصابة مسلحة، استهدف من خلالها مستشفى الجامعة اللبناني، إضافة إلى استهداف أحد المعامل ومنزل لأحد المواطنين في المحافظة".

وأضافت أن "الأحكام صدرت بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

وفي ميسان أيضا، أطاحت الشرطة بأحد المتهمين بعد ارتكابه جريمة اغتصاب بحق فتاة تبلغ من العمر 13عاماً في إحدى مناطق المحافظة.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المتهم ارتكب جريمة اغتصاب لفتاة قاصر وذلك في إحدى مناطق المحافظة.

وبينت، أن المتهم يبلغ من العمر 57 عام بينما الفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً حيث قام باستدراجها إلى داخل المنزل والقيام باغتصابها بالقوة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا.



