الجنائية المركزية: ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان

2025-02-09 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد، عن إصدارها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على تنفيذ ثلاث عمليات في محافظة ميسان عام 2022"، مبيناً أن "المدان أقدم على تكوين عصابة مسلحة، استهدف من خلالها مستشفى الجامعة اللبناني، إضافة إلى استهداف أحد المعامل ومنزل لأحد المواطنين في المحافظة".

وأضاف أن "الأحكام بحقه صدرت وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".