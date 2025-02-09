الثلوج تغلق مدارس وجامعات في إقليم كوردستان (صور)

2025-02-09 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الماضية إلى إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية في إقليم كوردستان.

وقالت مديريات التربية في الاقليم، إن الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تشكل صقيع وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، مما دفع عدداً من الإدارات التربوية إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدوام.

وأعلنت المديرية العامة للتربية في السليمانية تعليق الدوام الرسمي اليوم الأحد في جميع المدارس والمعاهد الأهلية ضمن حدود المديرية، نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

ولم يتم ذكر المدارس الحكومية في بيان المديرية بسبب الاضطراب الحاصل من قبل المعلمين.

كما أوضحت، أن القرار اتخذ بتنسيق بين مديرية التربية ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

ولاحقاً، أعلنت مديريتا تربية حلبجة ورابرين أيضاً تعليق الدوام الرسمي اليوم الأحد بسبب الظروف الجوية.

أما على مستوى التعليم العالي، فقد أعلنت الوزارة في بيان رسمي، عن منح رؤساء الجامعات في القطاعين العام والخاص الصلاحية الكاملة لتعليق الدوام في حال استدعت الظروف الجوية ذلك، بناءً على توقعات الأرصاد الجوية وحفاظاً على سلامة الطلبة والأساتذة والموظفين.