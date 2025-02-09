قوباد طالباني يجري زيارة خاطفة للمعتصمين بالسليمانية ويؤكد حل مشكلة الرواتب

2025-02-09 14:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان،قوباد طالباني، يوم الأحد، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين المضربين فيالسليمانية، حيث استمع إلى مطالبهم واطّلع على أوضاعهم الصحية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن"طالباني زار خيمة الاعتصام في وقت مبكر من صباح اليوم، بينما كان بعضالمعلمين لا يزالون نائمين بسبب الإجهاد الناتج عن استمرار الاعتصام".

وأضافت أن "طالباني أعلن دعمه لمطالبالمعلمين، في حين اهدى معطفه الشخصي للسيدة "باكیزه" ، إحدى المعلمات المعتصماتبهدف أن ترتديه وتحتمي به من برودة الطقس"، مبينة أن "زيارة طالبانيجاءت خصيصًا للاستفسار عن الحالة الصحية للمعتصمين والإنصات إلى مطالبهم".

وتابعت أن "طالباني أكد ان مشكلة رواتبعام 2025 حلت وسيتم تزويد بغداد بجميع رواتب الموظفين في وقتها كل شهر دونتأخير".

ويأتي ذلك في ظل استمرار اعتصام 12 معلمًاوموظفًا في السليمانية منذ 13 يومًا، حيث امتنعوا عن تناول الطعام مطالبين بصرفرواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي تصعيد جديد، توجه اليوم عدد من الموظفين فيالسليمانية إلى أربيل في خطوة احتجاجية لدعم مطالب المعتصمين.

وتتزايد الضغوط على الحكومة للاستجابة لمطالب المعتصمين،في وقت يشهد إقليم كوردستان تحديات اقتصادية تلقي بظلالها على الوضع المعيشيللموظفين والمعلمين، مما يجعل هذه الاحتجاجات محط أنظار الرأي العام.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية أثرت علىانتظام صرف الرواتب، ما أدى إلى احتجاجات متكررة من قبل الموظفين في القطاعاتالمختلفة.