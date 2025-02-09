سمو أمير البلاد يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

2025-02-09 15:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 9 - 2 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة معالي وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا.(النهاية) ا ف ح