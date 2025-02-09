العراق يدين تصريحات الاحتلال الاسرائيلي "الاستفزازية" ضد السعودية

2025-02-09 15:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 9 - 2 (كونا) -- أعرب العراق اليوم الاحد عن ادانته واستنكاره الشديدين للتصريحات "الاستفزازية" التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد السعودية.وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رفضها القاطع لهذه التصريحات التي عدتها "انتهاكا صارخا لسيادة السعودية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فضلا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة".وأعربت الوزارة عن تضامن العراق الكامل مع السعودية وأمنها القومي ووحدة اراضيها مؤكدة موقفها الثابت في دعم امن واستقرار الدول ورفضها المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة. (النهاية) ع ح ه / ش م ع