شبكة أخبار الناصرية: توفي طالب مدرسة في حادث سير ، بينما أصيب عامل إيراني في حادث آخر، وذلك في حوادث منفصلة في قضاء الناصرية اليوم الأحد. وفي التفاصيل، أفاد مصدر في شرطة ذي قار أن حادث دهس وقع قرب سيطرة المدخل في قضاء الناصرية، حيث أودى بحياة شاب في سن...

