الدفاع المدني يخمد حريقا في شقتين سكنيتين في قضاء الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تمكنت فرق الدفاع المدني في قضاء الناصرية من إخماد حريق اندلع في بناية تضم شقتين سكنيتين في منطقة الإسكان الصناعي ، اليوم، قبل أن تمتد النيران إلى المجمع الذي يحتوي على مواد غذائية تحت الشقق السكنية. وأوضح مدير الدفاع المدني العميد عمار جاسم الحصونة لشبكة أخبار الناصرية،...

