2025-02-09 16:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى شخص رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأحد، مخالفة قانونية بتطبيق قانون التقاعد الموحد. ووفقا لكتاب أرسله العطواني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإنه طلب الاستفسار عن آلية تطبيق المادة 10 بقانون التقاعد الموحد. وأوضح، أن "الفقرة الأولى بالمادة تنص على أن يحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين عاماً، في حين […]

The post مالية البرلمان تشخص مخالفة قانونية تتعلق بتطبيق قانون التقاعد الموحد appeared first on جريدة المدى.