توضيح رسمي بعد "ضجة" ترشيح يارالله بديلا عن الفياض لرئاسة هيئة الحشد

2025-02-09 16:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نفت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله رئيساً لهيئة الحشد الشعبي. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أنه "تداولت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ترشيح السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيساً لهيئة الحشد الشعبي، إذ تؤكد […]

