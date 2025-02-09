2025-02-09 16:27:05 - المصدر: ايشان

نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي بديلا عن فالح الفياض. وقالت الوزارة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد […]

ظهرت المقالة الفياض باقٍ.. الدفاع تنفي ترشيح يارالله لرئاسة الحشد الشعبي: أخبار كاذبة أولاً على ايشان.



