2025-02-09 16:27:05 - المصدر: ايشان

تولى الرئيس دونالد ترامب، قبل أقل من شهر، رئاسة الولايات المتحدة، وبالرغم أن بعض التغيير أمر طبيعي ضمن أي إدارة جديدة، إلا أن ترامب أجرى تغييرات هائلة خلال أسابيعه الأولى، إذ قام بالفعل بطرد أكثر من 200 موظف، وعرض ما يشبه الصفقة على ملايين العاملين في الحكومة من أجل استقالتهم، وأوقف العديد من برامج التنمية […]

ظهرت المقالة في أقل من شهر.. ترامب يطرد 200 موظف ويعرض “صفقة الاستقالة” على الملايين أولاً على ايشان.



