2025-02-09 16:27:05 - المصدر: ايشان

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورة أثارت الكثير من الجدل، حيث ظهرت فيها سيارة من نوع لكزس، وهي تعتلي مكاناً أثرياً في محافظة نينوى ويمثل جزءاً من قصر سنحاريب الأثري، وهو إعلان لتلك السيارة تم تصويره في الموقع الأثري، الأمر الذي عده البعض إهمالاً من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في حين رآه آخرون أمراً […]

ظهرت المقالة “لكزس” تقتحم قصر سنحاريب في نينوى وتثير جدلاً حول “سلامة الآثار العراقية” أولاً على ايشان.



