دوري نجوم العراق.. بعشرة لاعبين نفط البصرة يجتاز الحدود بثلاثية

2025-02-09 17:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الحدود، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من دورينجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر اليوم على ملعب الفيحاء، وانتهتلصالح نفط البصرة بنتيجة 3-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدفهالأول في الدقيقة 58 عن طريق حسام مالك، وسجل الفريق هدفه الثاني بالدقيقة 68 عنطريق إسماعيل أورو، والثالث في الدقيقة 74 عن طريق علي خليل، وقلص الحدود الفارقبالدقيقة 79 عن طريق محمد فاروق.

وشهداللقاء طرد لاعب من نادي نفط البصرة قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكن الحدود لميستغل النقص العددي ليخطف نفط البصرة ثلاث نقاط جديدة.

وبهذهالنتيجة رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة 20 بالمركز 17، وتجمد وصيد الحدود عندالنقطة 10 بالمركز 19.