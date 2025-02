داخلية كردستان تحذر من استغلال الاحتجاجات لزعزعة الأمن

2025-02-09 17:50:07 - المصدر: جريدة المدى

اربيل/ المدى حذرت وزارة داخلية اقليم كردستان، اليوم الأحد، من استغلال الاحتجاجات لزعزعة الأمن في الإقليم. وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، إن المطالب المشروعة للموظفين وشرائح كردستان كانت دائماً ضمن أولويات حكومة الإقليم، حيث تم العمل باستمرار مع الحكومة الاتحادية لتحقيقها، وقد تم إحراز تقدم جيد إلى حد ما، وبالتنسيق مع بغداد"، مشددا بالقول: نحن […]

