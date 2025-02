2025-02-09 17:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى باشر عمار الحمداني، اليوم الأحد، مهام عمله رئيساً لمجلس محافظة بغداد.

The post عمار الحمداني يباشر مهام عمله رئيساً لمجلس محافظة بغداد appeared first on جريدة المدى.