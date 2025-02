2025-02-09 17:54:05 - المصدر: جمار

نافذة بيع العملة الأجنبية ليست مجرد إجراء مالي، بل شريان حياة يحدد الأسعار ويشكل معيشة الأفراد... كيف تتحكم السياسة في الاقتصاد؟ وكيف تلعب السياسة الخارجية الأمريكية دوراً في استقرار الدينار العراقي؟

