المالية توافق على تمويل عقود ملحق تربية الأنبار

2025-02-09 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار، زيد الحماد، يوم الأحد، استحصالموافقة وزارة المالية على تمويل عقود ملحق تربية الأنبار، ما يمهّد لصرف المستحقاتالمالية للمعلمين والعاملين المشمولين بهذه العقود.

وأكد الحماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي بعدجهود ومتابعات مكثفة لضمان حقوق المعلمين وتحسين الواقع التربوي في المحافظة"،مشيرًا إلى أن "الإجراءات التنفيذية للصرف ستتم وفق الضوابط المعتمدة".

يُذكر أن عقود ملحق تربية الأنبار كانت قد واجهت تحديات مالية خلال الفترةالماضية، مما أثار مطالبات واسعة بالإسراع في تمويلها.