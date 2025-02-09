ذوو المشمولين بالعفو العام يطالبون محكمة جنايات الأنبار للمطالبة بتسريع الإفراج عنهم

2025-02-09 18:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تجمع عدد من ذوي المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام، يوم الأحد، أماممحكمة جنايات الأنبار لتقديم الطلبات القانونية اللازمة للبدء بالإجراءات الرسميةللإفراج عن ذويهم.

ويأتيهذا التحرك استجابةً لتنفيذ أحكام القانون، حيث طالب الأهالي بتسريع الإجراءاتالقانونية لضمان إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بالعفو وفق الأطر القانونيةالمعتمدة.

وأكدعدد من الحاضرين لوكالة شفق نيوز، أن الخطوة تعكس حرص العائلات على متابعة ملفاتذويهم قانونياً، وسط دعوات لتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية لضمانتنفيذ القانون بعدالة وسرعة.

وشهدتجلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمرير "قوانينجدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانونإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وعلىإثر ذلك، قاطع العشرات من النواب الجلسة احتجاجاً على آلية التصويت بـ"السلةالواحدة"، وانسحابهم من الجلسة، وقاموا بجمع تواقيع أيضاً لإقالة رئيس المجلسمحمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبروها مخالفة للإجراءاتالدستورية.

وقدّمعدد من النواب طعناً بالجلسة أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت في الرابعمن الشهري الجاري، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية،العفو العام، وإعادة العقارات، إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوىسياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

إلاأن مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الأربعاء الخامس من الشهر الجاري، إفتاء بعدمجواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها فيالجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقاراتالى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم فيالبلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

وعادتالمحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، لتعلن عن تحديد بعد غد الثلاثاء الموافق11 من شهر شباط/ فبراير الجاري موعداً للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلسالنواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة.

ووفقاًلبيان صادر عن المحكمة، فإن الجلسة المقرر انعقادها ستشهد ايضا النظر في "الطعنبدستورية بعض فقرات قانون العفو العام".