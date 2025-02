2025-02-09 18:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل 62 هزة أرضية داخل الاراضي العراقية خلال شهر كانون الثاني الماضي. وبحسب بيان لوزرة النقل، تلقته (المدى)، ان "شبكة الرصد الزلزالي العراقية، سجلت (92) هزة أرضية خلال الشهر الماضي، منها (62) هزة وقعت داخل الأراضي العراقية، كما تم رصد (22) هزة أخرى داخل إيران بالقرب من الحدود […]

