رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك مع الكويت

2025-02-09 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 9 - 2 (كونا) -- قال سفير دولة الكويت لدى العراق حسن زمان اليوم الأحد إن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أكد حرص بلاده واهتمامه على تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيزه مع الكويت في إطار من ترابط المصالح المشتركة.وأضاف زمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي في العاصمة بغداد حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.وذكر أن السوداني أكد استعداد العراق لتأمين البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل الشركات العربية والأجنبية لديه ومنها الشركات الكويتية والاستفادة من الفرص المتاحة. (النهاية) ع ح ه / م خ