ترامب يتوقع أن يكشف ماسك عن هدر بالمليارات في البنتاغون

2025-02-09 22:10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكتشف إيلون ماسك عمليات احتيال وانتهاكات بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع، البنتاغون، خلال التدقيق الذي سيقوده بصفته مشرفاً على وزارة الكفاءة الحكومية. وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز جرى بث مقتطف منها صباح اليوم الأحد سأخبره قريباً جداً، ربما في غضون 24 ساعة، بالذهاب للتدقيق في كيفية سير الأمور في وزارة التعليم. ثم بعد ذلك الجيش. دعونا ندقق في شؤون الجيش. وقال ترامب عن البنتاغون وهي أكبر وزارة أميركية سنجد عمليات احتيال وانتهاكات بالمليارات ومئات الملايين من الدولارات. وتقترب ميزانية البنتاغون من تريليون دولار سنوياً. وفي ديسمبر كانون الأول، وقع الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن على مشروع قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول. وكلف ترامب الملياردير ماسك، الذي يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، بقيادة جهد لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية. وفي إطار هذه المبادرة، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفة. ويقول المنتقدون إن الجهود غير قانونية على الأرجح، وتخاطر بكشف معلومات سرية وستزيل في الممارسة العملية وكالات بأكملها دون موافقة الكونغرس. وفي مقابلة منفصلة اليوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي مايك والتز إن وزارة الكفاءة الحكومية قد تولي اهتماما ًخاصاً بعمليات بناء السفن في البنتاغون. وقال والتز لشبكة إن.بي.سي هناك الكثير مما يجب النظر فيه في بناء السفن، وهو فوضى مطلقة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام